Против Владимира Воронцова возбуждено третье уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти»

Против создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено третье уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В то же время, адвокат Сергей Бадамшин заявил, что сторона защиты пока об этом не уведомлена. Воронцов сейчас содержится в СИЗО. Своей вины он не признает. Против него возбуждены дела в вымогательстве и распространении порнографии.
2020-05-28T15:33:26+03:00
2020-05-28T15:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 28 мая 2020
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