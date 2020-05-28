Против Владимира Воронцова возбуждено третье уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти»

Против создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждено третье уголовное дело по статье «оскорбление представителя власти», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В то же время, адвокат Сергей Бадамшин заявил, что сторона защиты пока об этом не уведомлена. Воронцов сейчас содержится в СИЗО. Своей вины он не признает. Против него возбуждены дела в вымогательстве и распространении порнографии.