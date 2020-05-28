Германия не исключает новых санкций в отношении россиян в связи с кибератакой на бундестаг, — предупредили представители германского МИДа. Сегодня в министерство был вызван российский посол Сергей Нечаев. В Берлине считают, что виновник хакерской атаки – Дмитрий Бадин — работал на ГРУ. По данным журнала Der Spiegel, в 2015 году российские хакеры взломали электронную почту Ангелы Меркель и скачали тысячи электронных писем. По данным немецких СМИ, Бадина разыскивает и американское ФБР. Его подозревают в причастности к атакам на Всемирное антидопинговое агентство, а также во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.