В Кремле негативно восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2»

В Кремле чрезвычайно негативно восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2», но на планы строительства газопровода это не повлияет, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал действия США очередным проявлением недобросовестной конкуренции.

Правительство Германии также не собирается менять свое отношение к проекту.

Посол США в ФРГ Ричард Гренелл призвал германское правительство принципиально изменить свою политику по отношению к России. В интервью газете Handelsblatt американский дипломат намекнул о возможных дальнейших санкциях против партнеров по проекту «Северный поток 2», в том числе банков или страховых компаний. На прошлой неделе Гренелл встретился с сенаторами и депутатами в США. Несмотря на предвыборную кампанию, санкции найдут межпартийную поддержку, отметил дипломат. «Германия должна прекратить подпитывать это чудовище, в то время как она недостаточно платит НАТО», – заявил посол.В чем будут заключаться санкции, по словам Гренелля, пока не известно. Одна из возможностей – штрафы для всех участвующих в проекте фирм при торговле с США. В Вашингтоне обсуждаются также санкции против всех покупателей российского газа.Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что несвоевременно закручивать спираль эскалации и грозить санкциями во время громадного давления, которое испытывают все страны мира из-за пандемии коронавируса. Официальные представители канцлера и МИД ФРГ заявили накануне, что узнали об угрозах лишь из СМИ. Однако отношение Германии к проекту «Северный поток 2» остается неизменным: Берлин жестко раскритиковал американский шантаж санкциями в конце прошлого года.



Против «Северного потока-2» выступают Украина и многие страны Евросоюза, однако, строительство газопровода продолжается.