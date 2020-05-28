Для поездок в некоторые непродовольственные магазины в Москве будет нужен пропуск

Как пояснят столичные власти, это зависит от их расположения.

Походы в магазины непродовольственных товаров при оформлении цифровых пропусков будут подпадать под категорию «по иным целям». Разрешения такого рода выдаются два раза в неделю и действуют весь день. Об этих изменениях в эфире телеканала «Первый» рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк . Он уточнил, что такие правила распространяются только на торговые точки, находящиеся далеко от места проживания. Если они расположены в пешей доступности, то никакого пропуска не нужно, как и в случае с продуктовыми или аптеками.

Новые правила будут действовать в Москве с понедельника. В городе откроются и непродовольственные магазины, и сервисы по оказанию бытовых услуг, например химчистки и ремонтные мастерские. Сегодня Немерюк также отметил, что новых штрафных санкций на время этого послабления ограничений, в мэрии сейчас не планируют.

Также со следующей недели москвичи снова смогут гулять в парках. Мэрия разрешила ходить там только в масках, перчатках и по особому расписанию.