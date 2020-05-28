Чиновники снимают ряд ограничений в Петербурге, связанных с похоронами

В частности, умерших разрешили хоронить в родственные могилы. О новых послаблениях карантинного режима в

Смольный по согласованию с Роспотребнадзором расширил список кладбищ, где можно хоронить погибших от коронавируса. Ранее в Петербурге это можно было сделать только на специально отведенных участках на кладбищах Илики и Новое Колпинское. Теперь же жертв COVID-19 можно захоранивать в родственные могилы и на других территориях. Однако сохраняются специальные требования к церемонии прощания. Если речь идет о смерти не от коронавирусной инфекции, то необходимо соблюдать социальную дистанцию, присутствующие должны быть в масках и перчатках, а время прощания ограничено 10 минутами. Если же человек скончался от COVID-19, то прощание в принципе запрещено, тела из стационаров в крематорий или на кладбища доставляют специальным транспортом. Ранее в Петербурге ввели запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза. Эти правила просуществовали чуть более одной недели.

Согласно официальным данным, в Петербурге от коронавирусной инфекции с начала эпидемии скончались 167 человек.