Летальность от коронавируса в Москве в апреле составила меньше 3%, утверждают власти

Ранее некоторые СМИ предположили, что число смертей может быть выше официальной статистики.

За прошлый месяц летальность коронавируса в столице составила от 1,4 до 2,8 процента в зависимости от методики подсчета. Об этом сообщили в столичном Департаменте здравоохранения, подчеркнув, что это «бесспорно ниже» в сравнении в Нью-Йорком и Лондоном.

Ранее были опубликованы открытые данные московского правительства, согласно которым в апреле в Москве умерли 11846 человек, хотя средний показатель за последние десять лет за тот же месяц на превышает 10 тысяч. При этом, согласно заявлениям чиновников, от коронавируса умерли лишь около 640 человек. Заммэра столицы Анастасия Ракова заверяла, что этот показатель достоверен.

Ранее несколько зарубежных изданий, включая New York Times и Financial Times, написали, что число смертей от коронавируса в Москве и других российских городах может быть выше официальной статистики.

Московские чиновники уже предупредили, что смертность в мае также будет выше средних показателей.