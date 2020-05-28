Правительство поддержит волонтеров, соцработников и граждан, помогающих людям без поддержки во время пандемии

Правительство поддержит волонтеров, социальных работников и обычных граждан, которые помогают людям, оставшимся без поддержки во время пандемии коронавируса. Им выплатят по 12 тысяч рублей в месяц, — пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. Он также сообщил о новой помощи медикам. Кроме того, Дагестан получит 2 миллиарда рублей на строительство трех медицинских центров.
2020-05-28T14:36:44+03:00
2020-05-28T14:36:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 28 мая 2020
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