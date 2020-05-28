Опровержение «Млековиты» учтут в ходе проверки информации о вымогательстве взятки руководителем Россельхознадзора

Опровержение польской компании «Млековита» будет учтено в ходе проверки информации о вымогательстве взятки руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, — сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД. В Россельхознадзоре отрицают факт вымогательства. Ведомство объявило, что подает в суд за распространение заведомо ложных сведений.
2020-05-28T14:35:51+03:00
2020-05-28T14:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 28 мая 2020
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