Опровержение «Млековиты» учтут в ходе проверки информации о вымогательстве взятки руководителем Россельхознадзора

Опровержение польской компании «Млековита» будет учтено в ходе проверки информации о вымогательстве взятки руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, — сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД. В Россельхознадзоре отрицают факт вымогательства. Ведомство объявило, что подает в суд за распространение заведомо ложных сведений.