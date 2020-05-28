В Великобритании самый высокий показатель смертности от коронавируса

С середины марта по настоящее время зарегистрировано почти на 60 тысяч смертей или на 65% больше, чем обычно, — сообщает Financial Times. Издание проанализировало данные в 19-ти странах мира. По этому показателю Великобритания уступает только США. По мнению газеты, отчасти такая ситуация объясняется тем, что британское правительство не сразу ввело ограничительные меры. На Даунинг Стрит,10 заявляют, что делать выводы на данном этапе неправильно и преждевременно.