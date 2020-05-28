Власти Москвы не планирую вводить новые штрафы в условиях ослабления ограничительных мер, — сообщил первый зам.руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк. Он напомнил, что уже есть санкции за нарушение масочного режима и режима изоляции. Немерюк уточнил, что с 1-го июня для поездок в непродовольственные магазины можно будет использовать пропуска категории «для иных целей» – они выдаются на один день два раза в неделю.

В начале июня возобновят работу почти 50 тысяч предприятий розничной торговли и более 9-ти тысяч предприятий бытового обслуживания. Кафе, рестораны, салоны красоты, бани и сауны пока будут закрыты.