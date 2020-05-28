Дональд Трамп собирается сегодня подписать указ, касающийся деятельности социальных сетей, сообщают зарубежные СМИ

Содержание указа пока неизвестно, но предполагается, что он будет соответствовать недавним заявлениям Трампа, предлагавшего ввести законодательное регулирование деятельности социальных Интернет-платформ и даже закрыть их после того, как Твиттер на днях пометил пост президента как нуждающийся в проверке на достоверность. В сообщении, опубликованном в этой социальной сети, которую президент выделяет среди остальных и часто размещает там свои политические оценки и мнения, глава Белого дома утверждал, что голосование по почте на выборах якобы гарантированно способствует подтасовке их результатов. Как напоминает сайт Дойче велле, Трамп пригрозил ограничить полномочия соцсетей за «подавление консервативных мнений», обвинив Твиттер во вмешательстве в предстоящие в этом ноябре президентские выборы. Глава Фейсбук Марк Цукерберг назвал «несоразмерной» реакцию главы государства на действия администраторов Твиттера, охарактеризовав ее как попытку подвергнуть цензуре публикацию в социальных сетях.

Твиттер и создатель этой соцсети, корпорация Гугл пока никак не отреагировали на намерения президента Соединенных штатов.