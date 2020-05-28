Роспотребнадзор рекомендует кинотеатрам рассаживать зрителей в залах на расстоянии метра друг от друга

Рекомендация опубликована сегодня на официальном сайте ведомства. Также необходимо будет носить маски.

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сказал «Эху Москвы», что киноотрасль готова работать в условиях ограничений.

Киноотрасль устраивают новые рекомендации Роспотребнадзора по открытию кинозалов, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Надо сказать большое спасибо и Министерству культуры, и Роспотребнадзору за то, что они учли наши предложения и не добавили новых сверхпредложений. В принципе эти правила вполне устраивают киноотрасль с учетом тех ограничений, которые вообще сегодня предпринимаются в условиях карантина», — сказал он. О.Березин отметил, что напрямую новые рекомендации Роспотребнадзора не повлияют на стоимость билетов, хотя и повлекут за собой дополнительные затраты для кинотеатров. «Цена билета в последние годы не определяется затратами кинотеатра, а скорее готовностью зрителя заплатить ту или иную сумму за просмотр. Я не думаю, что зрители на себе почувствую повышение цены билетов из-за мер, которые мы как кинотеатры должны предпринимать в целях санитарных требований и рекомендаций», — добавил он.

Министр культуры Ольга Любимова надеется, что после рекомендаций Роспотребнадзора у региональных властей появится возможность быстрее определить, насколько они готовы открыть кинотеатры.