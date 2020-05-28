Он был задержан на одиночном пикете в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Азара признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах, — рассказал «Эху Москвы» адвокат Леонид Соловьев.

Тверской районный суд Москвы арестовал муниципального депутата и журналиста Илью Азара на 15 суток за участие в одиночном пикете. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат «Агоры» Леонид Соловьев. «Судом были проигнорированы все наши доводы касательно того, что он был уже привлечен в отделе полиции за нарушение самоизоляции. Также был проигнорирован довод о том, что указ мэра фактически налагает ответственность именно за нарушение самоизоляции. То есть он должен был быть привлечен по другой статье, и ему должен был быть назначен штраф 4 тысячи рублей», — сказал он.

Л.Соловьев отметил, что И.Азар не был официально уведомлен о дате и времени судебного заседания. «Он добровольно пришел, находясь на свободе. Такое решение суда, когда назначается арест уже свободному человеку при возможности даже назначить штраф, конечно, очень сильно удивило нас», — заявил адвокат. 26 мая во время одиночных пикетов в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова у здания ГУ МВД РФ на Петровке, 38 были задержаны активист Виктор Немытов, журналист Илья Азар, автор Telegram-канала Avtozak Live Максим Кондратьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.

На В.Немытова и И.Азара составили протоколы по ч.8 статьи 20.2 КоАП РФ. Т.Усманова и М.Кондратьев вышли из ОВД с протоколами по ч.5 статьи 20.2 КоАП РФ.

27 мая Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста активисту Виктору Немытову.

Решение суда будет обжаловано уже завтра.