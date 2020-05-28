Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших ведомство в вымогательстве денег у польской компании «Млековита»

В самой корпорации утверждают, что плату за допуск их продукции на российских рынок, никто не требовал.

Россельхознадзор утверждает, что информация о вымогательствах не соответствует действительности, а лица ее распространившие нанесли ущерб репутации ведомства. В связи с этим в арбитражный суд подан иск о распространении «заведомо ложных сведений». В числе ответчиков значатся граждане по фамилии Сергеев и Ясеневский. Как отметили в Россельхознадзоре, именно они подали в Генпрокуратуру жалобу о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом взятки в размере 500 тысяч долларов. В целом Россельхознадзор назвал неуместными разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий стран, попавших под контрсанкции.

В свою очередь главный фигурант громкой истории – польская компания «Млековита» заявила о непричастности к подобным незаконным действиям. Там подчеркнули, что их директор даже не знаком с Данквертом, никогда с ним не встречался и не вел переговоры.

В Кремле, кстати, успели обратить внимание на сообщения об обвинениях в адрес главы Россельхознадзора. Это дал понять пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Интересы Сергея Данкверта в суде будет представлять адвокат Анатолий Кучерена.