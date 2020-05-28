Референдума о слиянии Ненецкого округа и Архангельской области в этом году не будет

Такому решению властей предшествовали протесты населения в автономном округе.

Развитие двух регионов пройдёт без политических объединений. Референдума 13-го сентября не будет, эта страница перевёрнута, политическая история уходит на задний план. об этом сказал председатель рабочей группы от Ненецкого округа Матвей Чупров. Он добавил, что оба региона должны вместе разработать программу развития Арктики. Немного раньше секретарь генсовета единой России и вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак потребовал учитывать перед тем, как проводить референдум мнение жителей. Он приехал в административный центр Ненецкого округа Нарьян-Мар, где вчера вместе с главами регионов встретился с местными депутатами, затем с представителями Ассоциации ненецкого народа Ясавэй.

Напомним, главы Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого округа Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединиться пару недель назад. В автономном округе как пишет газета «Ведомости», это вызвало недовольство местных жителей, в Нарьян-Маре начались протесты, против слияния выступили даже некоторые единороссы. Большинство жителей Ненецкого округа, как показали опросы, не хотят объединяться с Архангельской областью, а без этого референдум невозможен.

Теперь по словам Чупрова региональные парламенты 10 июня вопрос о проведении голосования рассматривать не будут. Таким образом, слияние двух регионов отложено на неопределённый срок.

В Архангельске граждане довольно спокойно отнеслись к возможному объединению регионов, — рассказал «Эху Москвы» секретарь местного отделения «Единой России» Иван Новиков.

Власти своевременно приняли решение об отмене слияния двух регионов, — считает политолог Михаил Виноградов.

Он не исключает, что определенную роль в решении властей не проводить референдум сыграло предстоящее голосование по поправкам в Конституцию.

Напомним, его дата пока не определена.