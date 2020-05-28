В Кремле усомнились в том, что уровень смертности врачей, работающих с COVID-19, в РФ выше, чем в других странах

В Кремле усомнились в том, что уровень смертности врачей, работающих с больными COVID-19, в России выше, чем в других странах. Такие данные не находят подтверждения, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что мне известно, это не так. Но мы обязательно попросим Минздрав дать соответствующие разъяснения. Еще раз повторяю, что мы исходим из других данных. Эти данные они не находят подтверждения», — сказал он.

«Я не знаю, на основе какой именно статистики вы говорите, что у нас смертность врачей больше, чем в других странах мира. Это первое. Во-вторых, вы говорите, что сами врачи подсчитывают эту смертность, но я не понимаю, каким образом это возможно», — отметил Д.Песков.

Он добавил, что эта тема не была предметом разговора с президентом.