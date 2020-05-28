Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минздраву вопрос об изменении восприятия статистики заболеваемости COVID-19 после рекомендации ведомства не включать в нее людей без симптомов.



«Здесь я воздержусь от каких-либо комментариев, потому что аргументированно это должны пояснить в Минздраве, поэтому я рекомендую обращаться туда за комментарием. Все-таки они основывают свои предложения по методике подсчета на научном подходе и именно к ним нужно обращаться за разъяснением, — сказал Д.Песков на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Было бы некорректно просто непрофессионалам это комментировать», — добавил он.