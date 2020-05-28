Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток журналиста и муниципального депутата Илью Азара

Во вторник его задержали в центре Москвы за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Адвокат Михаил Бирюков сказал «Интерфаксу», что решение будет обжаловано.