Россельхознадзор отрицает, что руководство службы вымогало взятку у польской компании «Млековита» и подает иск в Арбитражный суд за распространение «заведомо ложных сведений и нанесение репутационного ущерба, приведшего к дискредитации органа государственной власти», — сообщает «Интерфакс»

. В ведомстве уточнили, что иск подается в отношении граждан Сергеева и Есеневского, которые заявили о вымогательстве.

Правоохранительные органы проверят утверждения польского бизнесмена о вымогательстве взятки руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что представить подобное весьма сложно.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что московская полиция начала проверку по заявлению представителя польской компании «Млековита» о вымогательстве 500 тысяч долларов. Заявитель утверждает, что чиновники требовали взятку за допуск продукции «Млековита» на российский рынок. По некоторым данным, переговоры состоялись еще в ноябре прошлого года в ресторане на Пресненской набережной. Сегодня же руководители «Млековиты» заявили, что не знакомы с руководителем Россельхознадзора и никогда с Данквертом не встречались. Об этом сообщает РИА.

Польская компания «Млековита» отрицает, что чиновники Россельхознадзора вымогали взятку за снятие ограничений на поставки продукции в Россию. Ничего подобного не было, — заявила ТАСС пресс-секретарь компании Адрианна Сапиньская.