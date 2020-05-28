Песков: Решения об отмене санкций должны приниматься всеми странами одновременно

Решения об отмене санкций должны приниматься всеми странами одновременно. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о возможности отмены Россией санкций в условиях пандемии.

«Понимаете, в данном случае это решения, которые должны приниматься всеми одновременно. Вряд ли какое-то государство здесь может солировать в одиночку. Это вряд ли возможно и вряд ли целесообразно. Как мы знаем, основные апологеты санкционного языка, языка рестрикций на все и вся, в данном случае индифферентно отнеслись к таким инициативам», — сказал он.