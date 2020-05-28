В США во время протестов из-за убийства темнокожего жителя Миннеаполиса погиб человек

В полиции сейчас расследуют произошедшее.

Хозяин ломбарда в Миннеаполисе застрелил человека, который занимался мародёрством во время уличных протестов. Об этом пишет местная газета Star Tribune со ссылкой на городскую полицию. Сообщается, что сначала пострадавшего госпитализировали, а умер он уже в реанимации. Источник отметил, что в результате произошедшего сейчас есть задержанный, при этом кто именно – не уточнил.

Издание сообщает, что вчера на юге города протестующие подожгли один из магазинов и еще несколько разграбили. По его данным, некоторые из подозреваемых в это время танцевали и фотографировались.

Стычки с представителями властей проходят в Миннеаполисе уже второй день подряд. Протесты возникли из-за убийства полицейскими местного жителя Джорджа Флойда. Патрульные остановили его автомобиль, а затем повалили человека на землю и надавили ногой на грудь. В итоге он задохнулся. Из-за чего между водителей и полицейскими возник конфликт – официально пока неизвестно.

Все четверо полицейских, которые участвовали в задержании Джорджа Флойда, уже уволены.