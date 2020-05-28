Почти четверть россиян считают пандемию коронавируса выдумкой

Большинство все же осознает опасность инфекции.

Отрицатели коронавируса верят в теорию заговора, полагая, что выдумка появилась в интересах неких лиц. Кроме того, согласно исследованием, которые провели эксперты Высшей школы экономики, еще десять процентов считают, что пневмония, которую вызывает, вирус не опасна. Почти половина скептиков живет в южном федеральном округе. В свою очередь примерно половина этой группы посещает родственников и ходить гулять. Среди 70 процентов граждан, которые признают опасность пандемии эти цифры в несколько раз ниже, но и они тоже нарушают режим самоизоляции, несмотря на опасность заболеть. Растет и доля тех, в чьем кругу появились заболевшие. Еще месяц назад об этом говорили примерно 5 процентов россиян, а сейчас – уже 16.

Более трети россиян не согласны с необходимостью введения режима изоляции. С начала апреля количество людей, которые придерживаются этой точки зрения увеличилось в два раза.