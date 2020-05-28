Архангельская область и НАО не будут рассматривать предложение по проведению референдума о создании нового субъекта РФ

Региональные парламенты Архангельской области и Ненецкого автономного округа не будут рассматривать предложение по проведению референдума о создании нового субъекта РФ. Это связано с решением не проводить плебисцит в этом году. Когда он состоится, непонятно. Ранее в Ненецком округе проходили протесты против объединения. В руководстве «Единой России» признали, что вопрос слияния двух регионов не обсудили с местными жителями.