Польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве 500 тысяч долларов

По словам предпринимателя, глава ведомства требовал взятку за выдачу разрешения на поставку молочной продукции в Россию.

В полицию обратился представитель польской компании «Млековита», заявивший, что у президента фирмы Даруша Сапиньски требуют выплаты полумиллиона долларов. Согласно этому утверждению, в вымогательстве участвует глава Россельхознадзора Сергей Данкверт вместе со своим заместителем, а посредником выступает юрист по фамилии Суздальцев. За деньги они якобы обещают пустить на российский рынок молочную продукцию компании – молоко, сметану и сыры. О претензиях польской фирмы пишут интернет-издание Baza и телеканал РЕН-ТВ. По словам заявителей, встреча, на которой чиновники требовали взятку, прошла еще в ноябре прошлого года в Москве.

Официального подтверждения этой информации нет. Более того, представители польской компании рассказали агентству РИА Новости, что их руководство не знакомо с Данквертом, никогда с ним не встречалось, и денег чиновник с него не требовал. Между тем, пресс-секретарь российского президента пообещал проверить сообщения о возможной взятке.

Импорт продукции «Млековиты» в Россию был запрещен в апреле 2014 года. В Россельхознадзоре объяснили это обнаружением кишечной палочки в продуктах компании.

Сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом у польского предпринимателя будут проверены, если было соответствующее обращение в полицию. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал он.