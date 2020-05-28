Китай принял резолюцию по разработке закона о национальной безопасности Гонконга

Голосование по данному вопросу проводили в парламенте.

Поддержали предложение по подготовке законопроекта почти все депутаты, против выступил только один, 6 воздержались. Как отмечает газета South China Morning Post, закон Китай планирует принять в обход законодательного собрания Гонконга. Он позволит китайским властям действовать там в случае необходимости, а местное правительство будет вынуждено создать новые институты для защиты суверенитета. Новый закон предназначен для предотвращения, пресечения и наказания действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге. В документе указано, что к ним относится сепаратизм, подрыв государственной власти, терроризм и вмешательство иностранных государств. Законопроект вызвал критику на Западе и привел к новым протестам в Гонконге. Власти США назвали планы Китая ущемляющими права и свободы. Более того, Вашингтон пообещал ввести санкции против Пекина в случае ущемления автономии Гонконга.

Для принятия закона потребуется около двух недель. Он может вступить в силу в августе.