Волонтеры и другие россияне, которые опекают инвалидов и пожилых людей в условиях пандемии, будут получать по 12 тысяч рублей в месяц. Это пообещал премьер Михаил Мишустин. Он уточнил, что речь идет также о соцработниках и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.