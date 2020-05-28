Волонтеры и другие россияне, которые опекают инвалидов и пожилых людей в условиях пандемии, будут получать по 12 тысяч рублей в месяц. Это пообещал премьер Михаил Мишустин. Он уточнил, что речь идет также о соцработниках и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций.
2020-05-28T12:33:13+03:00
2020-05-28T12:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 28 мая 2020
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