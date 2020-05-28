Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт может стать фигурантом уголовного дела

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, польская компания «Млековита» обвиняет его в вымогательстве 500 тысяч долларов за снятие ограничений на поставки молочной продукции. В столичное управление МВД обратился представитель компании. Официального подтверждения этой информации пока нет.