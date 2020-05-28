Роспотребнадзор разработал инструкции для кинотеатров, которые намерены снова открыться

Зрителей могут обязать носить маски и соблюдать дистанцию.

Кинотеатры должны организовать свою работу таким образом, чтобы посетители как можно меньше контактировали с другими людьми. В зале, за исключением членов одной семьи, зрители смогут сидеть на расстоянии не менее метра друг от друга, и администрация будет обязана продавать билеты с учётом этого правила.

Также кинотеатрам разрешили возобновить продажу попкорна и другой еды и напитков. По возможности, это будет нужно делать бесконтактным способом, то есть через специальные автоматы. Отдельно в рекомендациях отмечается, что посетителям нужно разрешить приносить свои очки для просмотра фильмов в формате 3D, а выдавать такие аксессуары можно только после дезинфекции и в отдельных упаковках.

Еще в Роспотребнадзоре предписали кинотеатрам составлять расписание таким образом, чтобы между сеансами было как минимум полчаса, и чтобы в зал посетители могли заходить не позже, чем за пятнадцать минут до показа. Предполагается, что это поможет избежать столпотворений у входа.

Решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти.