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12:04, 28 мая 2020

Мосгорсуд согласился рассмотреть по существу иск муниципальных депутатов к мэру Москвы и столичной думе из-за штрафов

Заседание пройдет через две недели.

Иск в суд подали главы муниципальных округов Гагаринский и Якиманка Елена Русакова и Андрей Морев и несколько их коллег. Они оспаривают поправку в столичный кодекс об административных нарушениях, которая позволяет с помощью видеокамер и геолокации штрафовать москвичей за нарушение режима изоляции. Поправку Мосгордума приняла в конце марта, мэр Сергей Собянин подписал закон о штрафах в размере 4-5 тысяч рублей и с начала апреля новые правила начали действовать. В иске к мэру и гордуме муниципальные депутаты подчеркнули, что людей штрафуют без их ведома, у них нет возможности предъявить аргументы в свою защиту, они также не могут запретить обработку своих персональных данных. Поправка, по мнению истцов, противоречит кодексу России об административных правонарушениях и ряду законов, в том числе о персональных данных и чрезвычайных ситуациях. Это может привести к массовому нарушению прав москвичей и несправедливым обвинениям. Мосгорсуд сегодня провёл предварительную беседу и назначил рассмотрение по существу на 11 июня, сообщили в инстанции агентству ТАСС.

Ранее Московский городской суд отклонил несколько исков активистов и муниципальных депутатов. Они пытались оспорить ограничения, введённые из-за коронавируса.



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