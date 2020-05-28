Польская компания-производитель молочных продуктов обвинила главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки

Польская компания-производитель молочных продуктов обвинила главу Россельхознадзора Сергей Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов. Как стало известно РЕН ТВ, в московскую полицию обратился представитель «Млековиты». Он сообщил, что у президента компании и его представителя в России вымогают крупную сумму за снятие ограничений поставок из Польши в Россию. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Подтверждения информации из других источников пока нет.
2020-05-28T12:03:09+03:00
2020-05-28T12:03:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2650489-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:03, 28 мая 2020
Загрузка комментариев...