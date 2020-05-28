Польская компания-производитель молочных продуктов обвинила главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки

Польская компания-производитель молочных продуктов обвинила главу Россельхознадзора Сергей Данкверта в вымогательстве взятки в полмиллиона долларов. Как стало известно РЕН ТВ, в московскую полицию обратился представитель «Млековиты». Он сообщил, что у президента компании и его представителя в России вымогают крупную сумму за снятие ограничений поставок из Польши в Россию. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Подтверждения информации из других источников пока нет.