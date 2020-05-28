Власти решили не проводить в этом году референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Такое решение было принято по итогам совещания, в котором принял участие секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Как сообщил агентству РИА Новости председатель рабочей группы от Ненецкого округа Матвей Чупров, никакого политического объединения не будет. На данном этапе будет разрабатываться программа социально-экономического развития. Напомню, ранее в округе проходили протесты.

В Архангельске граждане довольно спокойно отнеслись к возможному объединению регионов, — рассказал «Эху Москвы» секретарь местного отделения «Единой России» Иван Новиков.

Напомним, меморандум об объединении главы Архангельской области и Ненецкого округа подписали 13-го мая.