В Москве полиция задержала 13 человек, которые отдыхали на крыше здания банка

Это произошло после обращения очевидцев. Они утверждали, что на крыше дома на Земляном валу несколько человек отдыхают на лежаках, а около банка ходят подозрительные граждане. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении режима изоляции, — сообщает агентство новостей «Москва».
2020-05-28T11:33:25+03:00
2020-05-28T11:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 28 мая 2020
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