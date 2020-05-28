В Москве полиция задержала 13 человек, которые отдыхали на крыше здания банка

Это произошло после обращения очевидцев. Они утверждали, что на крыше дома на Земляном валу несколько человек отдыхают на лежаках, а около банка ходят подозрительные граждане. В отношении задержанных составлены протоколы о нарушении режима изоляции, — сообщает агентство новостей «Москва».