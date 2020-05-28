Роспотребнадзор рекомендует кинотеатрам рассаживать зрителей в залах на расстоянии метра друг от друга

Рекомендация опубликована сегодня на официальном сайте ведомства. Также необходимо будет носить маски. Министр культуры Ольга Любимова надеется, что теперь у региональных властей появится возможность быстрее определить, насколько они готовы открыть кинотеатры.
2020-05-28T11:32:59+03:00
2020-05-28T11:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 28 мая 2020
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