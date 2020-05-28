Мартин Скорсезе снимает новый фильм «Убийцы цветочной Луны» при участии компании Apple

По данным американской прессы, корпорация будет финансировать съемки, а также предоставит творческую студию. Предполагается также, что картина, в которой будут сниматься Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро будет показана на видеосервисе Apple TV. Фильм будет рассказывать об уничтожении индейского племени в штате Оклахома в 20-х годах прошлого века.
2020-05-28T11:32:32+03:00
2020-05-28T11:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 28 мая 2020
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