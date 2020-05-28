Мартин Скорсезе снимает новый фильм «Убийцы цветочной Луны» при участии компании Apple

По данным американской прессы, корпорация будет финансировать съемки, а также предоставит творческую студию. Предполагается также, что картина, в которой будут сниматься Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро будет показана на видеосервисе Apple TV. Фильм будет рассказывать об уничтожении индейского племени в штате Оклахома в 20-х годах прошлого века.