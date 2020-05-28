Трамп может подписать указ, который направлен против социальных сетей

Уже сегодня американский президент может подписать указ, который направлен против социальных сетей. По крайней мере, об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на официального представителя Белого дома. Что будет в этом указе, пока неясно. Ранее американский президент выступил с резкой критикой соцсетей.

Дональд Трамп привел позицию республиканцев о том, что социальные медиа-платформы заглушают голоса консерваторов. В связи с этим американский президент пообещал строго регулировать или закрывать социальные сети, чтобы не позволять этому происходить. Цитату приводит агентство Bloomberg, однако выражает сомнение, что у Трампа есть возможность воздействовать на социальные сети, поскольку государство не обладает подобными полномочиями.

Поводом для громких заявлений Дональда Трампа стало решение платформы Twitter обозначить его записи на своей странице как лживые. К американскому лидеру поступило обращение проверить факты. Посты президента были посвящены возможным фальсификациям при использовании голосования по почте в США.

Газета «Уолл-Стрит Джорнел» ранее писала, что команда Трампа рассматривает возможность создания специальной комиссии.