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Эксклюзив Эха 11:03, 28 мая 2020

Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа в этом году не состоится

Это нам подтвердили в рабочей группе по проведению плебисцита. Состоится ли вообще референдум, пока непонятно.

Вопрос закрыт. Эти слова произнес секретарь генерального совета парти Единая Россия Андрей Турчак. Он приехал в Архангельск на заседание окружного совета партии, в котором приняли участие и временно исполняющие обязанности глав регионов – губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава НАО Юрий Бездудный. Кроме того, они встретились и со старейшинами ненецкого народа. Общего мнения по вопросу объединения сформировать не удалось. Даже местные единороссы высказываются против этой идеи, а некоторые вышли из партии. Негативное отношение показала и социология. В Нарьян-Маре многие сочли, что вместо объединения получится поглощение НАО Архангельской областью. Как сообщают Ведомости, Турчак на заседании извинился за то, что многое было сделано неправильно и с людьми не посоветовались.

В октябре должна быть представлена программа совместного социально-экономического развития двух регионов.

Референдума об объединении Ненецкого автономного округа и Архангельской области в этом году не будет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель рабочей группы в Архангельской области Виталий Фортыгин.

«В меморандуме, который подписали два губернатора, было написано, что стороны выражают намерение по выдвижению инициативы по созданию нового субъекта Российской Федерации. О референдуме велся разговор, но он не был предметом, который [определялся] конкретно по цифрам и датам проведения. Сегодня те встречи, которые прошли, те протестные заявления, которые делают люди в Ненецком округе и у нас в области меньше, [показывают, что] в этом году можно точно сказать, что референдума не будет», — сказал он.

В. Фортыгин добавил, что слияние в перспективе будет возможно только в том случае, если граждане сами изъявят такое желание.

13 мая врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы. Предполагается, что решение об объединении должны принять жители на референдуме.



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