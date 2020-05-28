Рособрнадзор: Технологии для проведения ЕГЭ в дистанционном формате пока нет

Технологии для проведения ЕГЭ в дистанционном формате пока нет. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Единый государственный экзамен в текущем формате позволяет обеспечить абсолютно равные условия для всех участников и объективность полученных результатов. Отсутствует сейчас технология, которая бы позволяла в дистанционном режиме проводить такой же объективный экзамен в одинаковых для всех условиях. К сожалению, это невозможно», — сказал он.

Вопрос о возможности переноса ЕГЭ для школьников, чьи члены семьи болеют коронавирусом, будет решаться индивидуально. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник Управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Это не наши будут рекомендации, а Роспотребнадзора. Если коллеги считают, что в данном конкретном случае вся семья должна находиться на карантине, тогда да [стоит перенести для таких школьников ЕГЭ – ЭМ]. Ситуации бывают разные. Здесь все будет решаться индивидуально», — сказал он.