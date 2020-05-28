За последние сутки в России выявлен 8 371 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3560 случаев (42,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлен 379 051 заболевший в 85 регионах.

Показатели заболеваемости коронавирусом остаются примерно на том же уровне, что и в последние дни: за сутки выявили 8371 новый случай. Это на 33 зараженных больше, чем накануне. В общей сложности с начала эпидемии заболели свыше 379 тысяч человек. Больше всего новых заболевших, как обычно, в Москве – свыше 2000 человек. В Подмосковье число инфицированных составило около 770, в Санкт-Петербурге – приблизилось к 400. Кроме того, большой прирост был зафиксирован в Свердловской и Нижегородской областях.

По официальным данным, за минувший день умерли 174 человека с подтвержденным коронавирусом, а с начала эпидемии жертвами болезни стали больше 4100 пациентов. При этом быстрыми темпами растет и число выздоровевших – за сутки излечились около 9 тысяч человек.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом подчеркивают, что больше 40 процентов новых заболевших не имели никаких симптомов.