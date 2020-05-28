Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель фракции партии «Яблоко» Борис Вишневский призвал участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране. О своей позиции он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда дата будет назначена, моя позиция будет определяться эпидемиологической ситуацией. Если мы будем понимать, что эпидемия почти прекращена и участие в этом голосовании безопасно для жизни и здоровья граждан, то, конечно, нужно идти и голосовать против», — сказал он.

Депутат отметил, что от числа пришедших на голосование будет зависеть возможность пожизненного нахождения у власти президента РФ Владимира Путина.

Б.Вишневский подчеркнул, что граждане, которые участвуют в голосовании, влияют на результат, даже несмотря на возможные фальсификации, тогда как сторонники бойкота на исход голосования не влияют никогда. «Тот, кто сопротивляется, может одержать победу. Тот, кто никуда не идет, не повлияет ни на что и только облегчит власти задачу. Чем больше наше сопротивление, тем меньше влияние фальсификаций», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили о возможных планах властей провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. В марте президент РФ Владимир Путин заявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.