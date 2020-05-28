Депутат Мосгордумы Шувалова призвала бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию

Депутат Московской городской думы Елена Шувалова призвала бойкотировать голосование по поправкам в Конституцию в условиях пандемии. Она назвала голосование «преступным» и «противозаконным» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Одно дело – мы выбираем своего представителя в органы государственной власти. Если мы не пойдем и не проголосуем за того человека, за которого считаем нужным проголосовать, все равно пройдет другой. Когда мы голосуем за изменения в Конституцию, мы голосуем за государственное устройство, а оно должно иметь легитимность», — сказала она.

По ее словам, большинство россиян против изменения Конституции. Через бойкот голосования они могут сделать новую Конституцию нелегитимной. «Если участки будут стоять полностью пустыми и мы с вами, наши сторонники снимут это на видеокамеры, выложат в интернет, это будет большим доказательством нелегитимности этого голосования. Поэтому, безусловно, неявка на избирательные участки будет гораздо более заметна, чем тот или иной голос даже в условиях электронного голосования», — подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили о возможных планах властей провести голосование по поправкам в Конституцию в начале июля.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. В марте президент РФ Владимир Путин заявил о переносе голосования на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.