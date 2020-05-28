Среди богатых россиян растет спрос на аренду частных самолетов

Как пишет агентство Reuters, это связано с желанием проводить больше времени за пределами страны даже во время пандемии. В России пока действует запрет на международные рейсы для авиакомпаний. По данным источников в отрасли, пассажиры частных самолетов направляются, например, в Великобританию или на Кипр.
2020-05-28T10:34:06+03:00
2020-05-28T10:34:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 28 мая 2020
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