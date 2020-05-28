В онкологическом диспансере Забайкальского края перестали делать химиотерапию пациентам с коронавирусом

Об этом говорится на сайте регионального Минздрава. Там отмечается, что подобные виды лечения противопоказаны при инфицировании вирусом. При этом онкобольные, у которых подтвердилась инфекция, останутся в стационаре. Они будут жить в изолированных корпусах. О каком количестве пациентов идет речь, не уточняется.