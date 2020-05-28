Глава МИД Сергей Лавров заявил о запрете Запада просить помощь у России

Это касается стран особо пострадавших от коронавируса.

Западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств. Так написал министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для китайской газеты Global Times. По словам главы МИД, нынешние условия эпидемии должны сполоть все государства, однако этого не происходит и «вновь дают о себе знать хищнические подходы, не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя». Сергей Лавров отметил, что во многом это относится к российской помощи ряду стран, которая оказана по просьбе их же правительств. Глава МИД назвал абсурдными обвинения в адрес России в желании использовать гуманитарную и медицинскую помощь для «укрепления геополитического влияния». Министр иностранных дел написал, что запреты обращаться к России за поддержкой звучали вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация.

Ответа на статью Сергея Лаврова от глав западных государств пока не последовало.