Дональд Трамп уже сегодня подпишет указ, направленный против социальных сетей

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя Белого дома. Детали не уточняются.
Накануне президент США предупредил, что вообще может закрыть соцсети, так как они, по его мнению, мешают республиканцам выражать свои взгляды.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на представителя Белого дома. Детали не уточняются.
Накануне президент США предупредил, что вообще может закрыть соцсети, так как они, по его мнению, мешают республиканцам выражать свои взгляды.