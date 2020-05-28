Референдума об объединении Архангельской области и Ненецкого округа в этом году не будет, заявил РИА Новости глава рабочей группы от НАО Матвей Чупров.

Архангельская область и Ненецкий округ будут развиваться в рамках макрорегиона, без политических объединений — глава рабочей группы от НАО.

Ранее газета «Ведомости» написала, что плебисцит отложен на неопределенный срок. В руководстве «Единой России» посчитали, что объединение не обсудили с местными жителями. В Ненецком автономном округе, напомню, проходили протесты.