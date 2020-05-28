Всекитайское собрание вынесет на голосование резолюцию о разработке закона о нацбезопасности в Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей сегодня вынесет на голосование резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Эту инициативу критикуют многие западные страны. В частности, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг не сможет больше рассчитывать на прежний особый подход Вашингтона к этому региону, так как не поддерживает высокую степень автономии от Китая. Планы Пекина также вызвали новую волную протестных акций в Гонконге.