Транзитные поставки российского газа по трубопроводу Ямал-Европа снова прекратились

Топливо не поступает в Германию. Это произошло второй раз за неделю.

О прекращении транзита сообщили газотранспортные операторы Германии и Польши. Согласно их данным, на границе этих стран приём газа прекратился с семи утра по Москве. До этого российское топливо поступало в объёме больше миллионов кубометров в час. Контракт на транзит российского газа через территорию Польши, который действовал четверть века, истёк около двух недель назад. Его заменила система аукционов с разными сроками бронирования мощности. Польский оператор компания Gaz System не раскрывает данные победителей торгов, но эксперты сходятся во мнении, что использовать магистраль может только «Газпром», отмечает сетевое издание лента.ру. В Польше уверены, что система аукционов позволит больше зарабатывать на транзите. В ходе последнего аукциона грузоотправители не выкупили транзитные мощности газопровода Ямал-Европа, объявил сегодня польский оператор. В Германии сообщили, что газ сейчас идет в реверсном направлении в Польшу, передает агентство РИА. Напомню, что позавчера по прокачка газа по трубе Ямал-Европа прекратилась, позже проблему устранили и транзитные поставки топлива через Польшу в Германию возобновились.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырёх стран: России, Белоруссии, Польши и Германии. Каждый год по трубе прокачивают больше 30-ти миллиардов кубов газа.