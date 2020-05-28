Российские храмы начинают снова принимать верующих, хотя пандемия и наложила отпечаток на богослужения

Духовные власти в своих решениях сообразуются с рекомендациями властей светских, в частности Роспотребнадзора. Во многих российских храмах богослужения начали проводить на улице, а саму службу транслируют через колонки из пределов церкви. В знаменитом Соловецком монастыре, как сообщает ТАСС придерживаются социальной дистанции, а в Ростовской области священникам предписали носить маски. В Кировской области открыли все приходы. Ограничения там действовали всего неделю, в апреле месяце. В Хабаровской епархии за соблюдением санитарных норм следят волонтеры. В частности, в храмы не допускают людей моложе 14 и старше 65 лет, к ним священники в случае необходимости приходят домой, но церкви здесь не закрывали даже в самые сложные дни.

Впрочем, многие российские храмы пока продолжают транслировать службы для прихожан в он-лайн режиме.