Власти решили отложить референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Причиной стали протесты местных жителей.

В этом году референдума об объединении двух регионов проводиться не будет. Об этом объявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании с участием врио архангельского губернатора Александром Цыбульским и врио главы Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным.

Изначально референдум предполагалось провести 13 сентября, но от этой идеи решено было отказаться под давлением общественного мнения. По словам источников газеты «Ведомости», после начала протестов жителей НАО в Кремле изучили данные социологических опросов, которые показали, что большинство жителей округа выступают против объединения. В этих условиях провести успешный референдум невозможно – для этого нужна поддержка большинства избирателей в каждом регионе. Кроме того, против этой инициативы выступили и некоторые представители местных ячеек «Единой России», а часть из них даже начали выходить из партии.

По оценкам собеседников «Ведомостей», власти окончательно не отказались от объединения двух регионов, но этот процесс отложен на неопределенный срок.