Компания «Боинг» возобновила производство самолетов 737МАХ

Это произошло спустя 5 месяцев после его приостановки, которая была вызвана двумя авиакатастрофами. В результате крушений лайнеров погибли более 540 человек. Пока самолеты будут выпускать более низкими темпами, чем планировалось, чтобы повысить безопасность рабочих и качество продукции.
2020-05-28T09:34:16+03:00
2020-05-28T09:34:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2650427-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 28 мая 2020
Загрузка комментариев...