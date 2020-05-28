Компания «Боинг» возобновила производство самолетов 737МАХ

Это произошло спустя 5 месяцев после его приостановки, которая была вызвана двумя авиакатастрофами. В результате крушений лайнеров погибли более 540 человек. Пока самолеты будут выпускать более низкими темпами, чем планировалось, чтобы повысить безопасность рабочих и качество продукции.